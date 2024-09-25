東京証券取引所24日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日までの4営業日で1700円余り値上がりした反動で、利益を確定する売りが優勢となった。終値は前日比70円33銭安の3万7870円26銭。東証株価指数（TOPIX）は6.23ポイント安の2650.50。出来高は約16億1221万株だった。