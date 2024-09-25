妻夫木聡、台湾観光庁の新アンバサダー就任「台湾は第二の故郷」「第二の故郷」と表現する台湾の新アンバサダーに就任した妻夫木。「大家好（タージャーハオ＝こんにちは）」と中国語で挨拶し、「今日はお越しいただきありがとうございます。最後までよろしくお願いします」と笑顔を見せた。就任にともない、台湾観光庁の周永暉（シュウ・エイキ）長官から「頑張ってください！」と激励され、任命書と巨大名刺を受け取った 今後行