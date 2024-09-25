［東京２５日ロイター］ - 日本百貨店協会が２５日発表した８月の全国百貨店売上高は、店舗数調整後で前年比３．９％増の４０３４億円と、３０カ月連続プラスになった。８月は、引き続きラグジュアリーブランドのバッグや時計、美術・宝飾等高額品が売り上げをけん引した。衣料品や服飾雑貨では、盛夏商材やＵＶ関連アイテムが好調で、一部の秋物商材も買われた。インバウンドも好調で、売上高は４６３億円と、８月として