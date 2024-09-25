大西洋でランデブーです巨大空母と各種訓練を実施海上自衛隊は2024年9月24日、令和6年度遠洋練習航海部隊が大西洋上において、アメリカ海軍と共同訓練を実施したことを発表しました。共同訓練の様子（画像：海上自衛隊）。発表によると、訓練が行われたのは9月21日で、海上自衛隊から練習艦「かしま」および「しまかぜ」、アメリカ海軍から原子力空母「ジェラルド・Ｒ・フォード」がそれぞれ参加しました。「ジェラルド・Ｒ・