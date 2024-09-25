俳優のリュ・スンリョンとチン・ソンギュが、映画「アマゾン活命水」で再び共演することになった。 24日、ソウルロッテシネマ建大入口（コンデイック）店にて、映画「アマゾン活命水」（監督：キム・チャンジュ）の制作報告会が行われ、リュ・スンリョン、チン・ソンギュ、ヨム・ヘラン、キム・チャンジュ監督が出席した。同作は、家でも会社でもリストラ対象である元アーチェリー国家代表のジンボン（リュ・スンリョン）が、通訳