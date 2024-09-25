◆米大リーグドジャース２―４パドレス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・パドレス戦に「１番・指名打者」でフル出場し、３打数１安打で７試合ぶりに本塁打も盗塁も記録されず「５３本塁打＆５５盗塁」から前進はなかった。試合は３点を追う９回にドジャースが元阪神のパドレス守護神・スアレスを攻め込んで、３連打で１