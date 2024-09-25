俳優の山崎賢人（30※崎＝たつさき）、ボクシングの世界4団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（31）が25日、東京・ウブロ銀座ブティックで行われた『ウブロ 井上尚弥×山崎賢人 スペシャルトーク』に参加した。【動画】井上尚弥、“同世代”山崎賢人をボクシングで熱血指導！？貴重なミット打ち挑戦で才能開花総額1億円の腕時計を身につけて颯爽とブティックに登場した井上と山崎。この日が初対面で、井上から今月7日に3