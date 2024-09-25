フェンシング女子フルーレ団体でパリ五輪銅メダルの宮脇花綸（27＝三菱電機）が、24日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。チームメイトとショッピングに行った際のエピソードを披露した。この日は「ひとりで生きられる人VSひとりで生きられない人」をテーマにトークを展開。宮脇は「ひとりで生きられる」派として参加した。「自分のためだけに時間を使いたい」という宮脇はチームメイ