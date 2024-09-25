タレントの片岡鶴太郎（69）が「手首の柔軟」だというヨガ動画を公開。「体が、ちょうやわらかいですね」「すごい！！仙人のようです」など、驚きの声が寄せられている。【映像】「どんどん神業！」「仙人のよう」片岡鶴太郎、驚きのヨガ動画8月22日にテレビ朝日系のトーク番組『徹子の部屋』に出演した鶴太郎。10年以上前に始めたヨガを通して健康的な生活を送っていることや、午後5時に就寝、午後11時には起床し、ヨガや瞑想