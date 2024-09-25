日本オラクル [東証Ｓ] が9月25日大引け後(15:00)に決算を発表。25年5月期第1四半期(6-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比19.4％増の221億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の32.2％→34.7％に上昇した。 株探ニュース