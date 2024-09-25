25日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝143円26銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円19銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝160円35銭前後と35銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース