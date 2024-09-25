25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ108579 -21.8 25400 ２. 日経ベア２ 11627 -19.5 327.2 ３. 楽天Ｗブル8006 -23.9 30050 ４. 野村日経平均7074 -58.4 39020