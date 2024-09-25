１９８８年に史上初の「４０―４０」を達成したホセ・カンセコ氏（６０）がドジャース・大谷翔平（３０）に複雑な感情をのぞかせている。カンセコ氏は２３日（日本時間２４日）、Ｘ（旧ツイッター）に「３５年前の今日、私は４０―４０クラブを設立した。昨日のことのように思い出す」とつぶやき、翌２４日（同２５日）には「オオタニショウヘイが走れるように私が歩いた」とポストして波紋が広がった。「５０―５０」を達成し