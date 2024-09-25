Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・岡山・高知・岐阜で開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2024年11月16日〜11月17日の2日間、山口県山口市にある山口きらら博記念公園にて第3回が開催されます。 第3回 全肉祭 in 山口  ■第3回 全肉祭 in 山口会場：山口きらら博記念公園(山口県山口市阿知須10509-50)日程：2024年11月16日〜11月17日時間：10:00〜21:00店舗数：約80店舗&#16