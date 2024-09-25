【モデルプレス＝2024/09/25】フリーアナウンサーの森香澄が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。7kg瘦せたダイエット法を公開し、話題を呼んでいる。【写真】森香澄、7キロ痩せのビフォーアフター公開◆森香澄、7キロ痩せたダイエット法明かすこの日の投稿で、森は「私が7キロ痩せたダイエットまとめました」「ちゃんと食べる！でも質を考える。そうすることで、リバウンドしない体づくりを意識しました！」とダイエット法を