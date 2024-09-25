Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岡山などで開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を、2024年10月5日〜10月6日の2日間、山口県下関市 オーヴィジョン海峡ゆめ広場会場にて第1回開催！販売メニューを一部公開！出店店舗数は50店舗以上で総メニュー数200アイテム以上が楽しめます。 第1回全肉祭in下関 ■開催概要会場：オーヴィジョン海峡ゆめ広場所在地：山口県下関市細江新町3-5