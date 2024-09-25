カブスの今永昇太【写真：ロイター】THE ANSWER

今永昇太、日本での来季開幕戦の警護態勢聞かれ「彼一人で十分」司会者爆笑

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • カブス今永昇太が、来季開幕戦の警護態勢について司会者たちに質問した
  • 通訳のエドウィンがこの体つきをしているため「彼一人で十分です」と回答
  • 番組ホストのケビン・ミラー氏とライアン・デンプスター氏も爆笑していた
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