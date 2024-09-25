六本木商店街振興組合は、2024年9月27日(金)から9月29日(日)にかけて、「NEXT六本木クロスクールフェスティバル(6フェス)」を開催します。 六本木商店街振興組合「NEXT六本木クロスクールフェスティバル」 ◆イベント概要日程：2024年9月27日(金)〜9月29日(日)会場：港区六本木(6-2) 六本木駅から徒歩約3分(麻布消防署仮庁舎用地)協力：東京都立六本木高等学校、広尾学園高等学校主催：六本木商店街振興組合共催：六本木