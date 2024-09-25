一般財団法人ほめ育財団の代表理事 原 邦雄が、2024年9月16日にニューヨークで開催された「NY・C3サミットダボスケアヘルスケア(TM)」に登壇しました。 ほめ育財団「NY・C3サミットダボスケアヘルスケア」  一般財団法人ほめ育財団の代表理事 原 邦雄が、2024年9月16日にニューヨークで開催された「NY・C3サミットダボスケアヘルスケア(TM)」に登壇。 本サミットは国連総会(UNGA)との連携で行われ、ヘル