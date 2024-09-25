◇ナ・リーグパドレス4−2ドジャース（2024年9月24日ロサンゼルス）パドレスは24日（日本時間25日）、敵地でのドジャース戦に勝利。2年ぶりのプレーオフ進出を決めた。また、ナ・リーグ西地区首位攻防戦の初戦を取り、ゲーム差を2に縮めた。4−2の9回無死一、二塁のピンチ。守護神・スアレスがロハスをゴロに打ち取ると、ゴロをさばいた三塁手・マチャドが三塁ベースを踏み、さらに二塁→一塁へと転送し、トリプルプレー