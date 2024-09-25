ウメダチーズラボから「キャラメルサンドウイッチ」が9月27日(金)より順次販売開始します。 ウメダチーズラボ「キャラメルサンドウイッチ」  ウメダチーズラボから「キャラメルサンドウイッチ」が9月27日(金)より順次販売開始。 チーズクッキーにサンドされた、芳醇なキャラメルと濃厚チョコレートの贅沢な味わいの「キャラメルサンドウイッチ」が新発売！ウメダチーズラボが誕生して6年となりました。新たな