【MODEROID エステバリス 0G戦フレーム アキト機仕様】 9月26日12時より予約開始 発売日：未定 価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID エステバリス 0G戦フレーム アキト機仕様」を9月26日12時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。 本商品はアニメ「機動戦艦ナデシコ」に登場す