パリ五輪にも出場した競泳選手・池江璃花子（24）が25日、自身のインスタグラムを更新。「移植後5年が経ち、本日完全寛解を迎えました！」と報告した。【写真あり】2枚のショットで感謝をつづった池江璃花子（報告全文）池江は「移植後5年が経ち、本日完全寛解を迎えました！」と報告。「退院してからの生活は想像以上に大変で、退院後も別の大きな病気をしたり、精神的にも苦しかった時期もありました。元気な自分でいると病