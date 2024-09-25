24日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーで行われたSBS MTV「THE SHOW」で、P1Harmonyが1位を獲得した。この日の放送には、1位を獲得したP1Harmonyの他に、xikers、UNIS、RESCENE、VANNER、MIMIIROSE、Loossemble、台湾の人気ガールズグループGENBLUEらが出演した。・P1Harmony、7thミニアルバム「SAD SONG」ハイライトメドレーを公開・P1Harmony、7thミニアルバム「SAD SONG」トラックサンプラー