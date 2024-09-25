東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中期貸出制度（MLF）1年物金利09:47 結果2.00% 予想2.00%前回2.30% 【豪州】 消費者物価指数（8月）10:30 結果2.7% 予想2.7%前回3.5%（前年比) 結果3.4% 予想N/A前回3.8%（トリム平均・前年比） ※要人発言やニュース 【ユーロ圏】 クノット・オランダ中銀総裁 近い将来と来年前半に段階的な金利引き