◇ナ・リーグパドレス4−2ドジャース（2024年9月24日ロサンゼルス）パドレスは24日（日本時間25日）、敵地でのドジャース戦に勝利。2年ぶりのプレーオフ進出を決めた。また、ド軍とのゲーム差を2まで縮めた。4−1で迎えた9回、守護神・スアレスが3連打で1点を失い、なおも無死一、二塁と長打が出れば同点のピンチを迎えた。ただ、ドジャース9番・ロハスのゴロを三塁手・マチャドがさばいて三塁ベースを踏み、二塁から