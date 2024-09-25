5人組ガールズグループ「LE SSERAFIM」の「SAKURA」こと宮脇咲良（26）が、家族旅行で訪れているハワイを楽しむ様子を公開。多くの反響が寄せられている。【映像】宮脇咲良（26）の水着姿（複数カット）Instagramのフォロワー数は1086万人を超えている宮脇。9月24日の投稿では、青空のもとで撮影したおなかが透けて見える黒いミニワンピース姿や、お肉を頬張る様子を公開した。続く投稿では、韓国語で「家族旅行」とコメントし