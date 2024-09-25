■教育無償化を実現する会・前原誠司代表（発言録）ネット討論に臨む小泉進次郎氏=2024年9月21日午後8時28分、東京都千代田区、菊池康全撮影自民党総裁選の小泉進次郎候補が、麻生太郎さんのところに（支援の）お願いに行かれたという。もちろん選挙ですから、有権者にお願いをするのは当たり前。ただ、国民が望んでいるものと乖離（かいり）があるのではないか。脱派閥、そして若さゆえのしがらみのなさ、思い切ったことをや