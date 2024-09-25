気象庁は２５日、鹿児島県・奄美大島から東へ離れた海上で、正午に熱帯低気圧が台風１６号に変わったと発表した。今後は発達せず、２７日午後までに種子島の東方海上で熱帯低気圧に戻ると予想される。１６号は２５日午後３時、奄美大島の東方海上を時速１０キロで西へ進んだ。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速１８メートル。北東側３３０キロ以内と南西側２８０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。