ナ・リーグ西地区2位のパドレスは24日（日本時間25日）、敵地での首位ドジャース戦に4－2で勝利。3連戦の初戦を制して今季91勝目、ドジャースとのゲーム差を「2」に縮めている。同地区でしのぎを削る両チームだが、レギュラーシーズン後半はドジャースの37勝23敗に対し、パドレスが41勝17敗と猛追。この日の試合も制して、優勝争いに踏みとどまっている。奇跡の逆転Vは起き