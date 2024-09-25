共産党は２５日、次期衆院選の候補者８人を発表した。いずれも新人。長野４区に元参院議員の武田良介氏（４５）を擁立する。長瀬由希子氏（５６）が内定していたが、体調不良のため差し替えた。武田氏以外の顔触れは次の通り。（敬称略）北海道４区佐々木明美▽埼玉１区矢野由紀子▽同１０区石塚節子▽同１５区守谷千津子▽山梨２区大久保令子▽石川３区南章治▽宮崎３区新村初代。