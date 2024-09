「Winamp」は1997年に登場し、一度は開発が終了したものの復活を遂げた老舗メディアプレーヤーです。WinampのソースコードがGitHub上で公開されたものの、ライセンスの問題点が指摘されています。Winamp Press - Winamp has announced that it is opening up its source code to enable collaborative development of its legendary player for Windows.https://winamp.com/press/winamp-open-source-codeGitHub - WinampDesktop/w