OpenAIが開発するチャットAI・ChatGPTの脆弱(ぜいじゃく)性を利用して、ChatGPTに偽の記憶を植え付け、ユーザーデータを盗み出す手法が報告されています。ChatGPT: Hacking Memories with Prompt Injection · Embrace The Redhttps://embracethered.com/blog/posts/2024/chatgpt-hacking-memories/Hacker plants false memories in ChatGPT to steal user data in perpetuity | Ars Technicahttps://arstechnica.com/security