彭麗媛氏、「中米友好、青春同行」中米青少年親睦イベントに出席24日、参加者と交流する彭麗媛氏（右から2人目）。（北京＝新華社記者/謝環馳）【新華社北京9月25日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は24日午後、北京市第八中学で開かれた「中米友好、青春同行」中米青少年文化・スポーツ親睦イベントに出席した。彭麗媛氏、「中米友好、青春同行」中米青少年親睦イベントに出席24日、