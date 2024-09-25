■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4288) アズジェント 東証スタンダード (3261) グラン 東証グロース (7878) 光・彩 東証スタンダード (4165) プレイド 東証グロース (9613) ＮＴＴデータ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6920) レーザーテク 東証プライム (3349)