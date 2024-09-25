by Gage Skidmore映画「アバター」「タイタニック」「ターミネーター」の監督で知られるジェームズ・キャメロン氏が、画像生成AIのStable Diffusionを開発するStability AIの取締役に就任したことが2024年9月24日(火)に発表されました。James Cameron, Academy Award-Winning Filmmaker, Joins Stability AI Board of Directors - Stability AIhttps://stability.ai/news/james-cameron-joins-stability-ai-board-of-directorsToda