【大相撲】日本相撲協会は２５日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（１１月１０日初日、福岡国際センター）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇大の里（２４＝二所ノ関）の大関昇進を満場一致で決定した。相撲協会からは出羽海理事（元幕内小城乃花）と放駒親方（元関脇玉乃島）が伝達の使者に立ち、茨城・阿見町の二所ノ関部屋で師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）と大の里に大関昇進を伝えた。大の里は伝達式の口