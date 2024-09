Googleの「ストリートビュー」と「Google Earth」に過去最大級のアップデートが施される予定です。ボスニア・ヘルツェゴビナやナミビア、リヒテンシュタインなどの画像が新たに公開され、日本やセルビア、アルゼンチンなどで画像が追加されるなど複数の変更があります。3 imagery updates to Google Earth and Mapshttps://blog.google/products/earth/3-imagery-updates-to-google-earth-and-maps/Google is updating Street View