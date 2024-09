タレントの知花くららが自身のインスタグラムを更新し、自宅のキッチンを公開した。知花は2級建築士の免許を持ち、「大好きになれるキッチンをこうして形にできたことが、今は何より嬉しい」というコメントを添え、お気に入りのキッチンでの写真を披露した。彼女は4年前に建築を学び始め、40代への準備として取り組んできたことを明かし、「Today is the first day of the rest of your life. 今日という日は、残りの人生の最初の