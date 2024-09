Googleが検索サービスで提供していたキャッシュが完全に削除されたことが報じられました。2024年初頭にキャッシュへのリンクが削除された際には、検索演算子を使ったキャッシュページ閲覧機能は残されていましたが、それも閲覧できなくなりました。Google Cache Is Now Fully Deadhttps://www.seroundtable.com/google-cache-dead-38112.htmlGoogleは以前、検索結果に表示される「この結果について(About This Result)」メニューに