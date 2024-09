13世紀の元寇を題材にして日本の対馬と壱岐を舞台としたゲーム「Ghost of Tsushima」を開発したSucker Punch Productionsの新作「Ghost of Yōtei」が2025年にリリースされることが、PlayStationの新作発表会「State of Play」で発表されました。Ghost of Yōtei is coming in 2025 - PlayStation.Bloghttps://blog.playstation.com/2024/09/24/ghost-of-yotei-is-coming-in-2025/Ghost of Yōtei - Announce Trailer