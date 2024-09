タレントの知花くらら(42)が25日、自身のインスタグラムを更新。設計に携わった自宅のキッチンを披露した。2級建築士の免許を持っている知花。「大好きになれるキッチンをこうして形にできたことが、今は何より嬉しい」とお気に入りのキッチンで撮影した写真を公開した。「4年前、建築を学び始めたのは、40代への準備のつもりだった」と知花。「『Today is the first day of the rest of your life.』今日という日は、残り