日本相撲協会は２５日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（１１月１０日初日・福岡国際センター）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・大の里（二所ノ関）の大関昇進を正式に決めた。その後、協会は使者として出羽海理事（元幕内・小城乃花）と同じ二所ノ関一門の放駒審判委員（元関脇・玉乃島）を派遣し、茨城・阿見町の二所ノ関部屋で昇進伝達式を実施した。新大関は師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）の横で「大
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