【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Spotifyビデオポッドキャスト番組『JO1MATCHA TIME Video Podcast』シーズン2の配信もスタート! JO1が10月2日にリリースする9thシングル「WHERE DO WE GO」を盛り上げる企画として、東京・大阪で体験イベント『#JO1s_RedCarpet』を開催することが決定した。 今作、「WHERE DO WE GO」には、「僕たちが歩いていけばそこがまさにレッドカーペット」というメッ