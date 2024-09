東京ミッドタウン八重洲は10月5日〜27日、TOKYO INSTITUTE of PHOTOGRAPHY主催による写真祭「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO 2024」を開催する。「T3 PHOTO FESTIVAL 2024」メインビジュアル同企画では、サンフランシスコ近代美術館名誉キュレーター サンドラ・フィリップスが監修する特別展示「New Japanese Photography in New Light」を実施。館内各所にて、10作品を展開する。1Fガレリアには、50年前にニューヨーク近代美術館で行わ