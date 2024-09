ユーロポール(欧州刑事警察機構)が、盗難・紛失により犯罪者の手に渡ったスマートフォンのロック解除を手助けしていたとされる国際的な犯罪ネットワークを解体したと発表しました。Criminal phishing network resulting in over 480 000 victims worldwide busted in Spain and Latin America | Europolhttps://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/criminal-phishing-network-resulting-in-over-480-000-victims-wor