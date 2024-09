タコは非常に高い知性を持っており、瓶を開けたり迷路を突破したりするなどの性質があることが分かっています。そんなタコがさまざまな魚と共に狩りを行っていることが報告されています。Multidimensional social influence drives leadership and composition-dependent success in octopus-fish hunting groups | Nature Ecology & Evolutionhttps://www.nature.com/articles/s41559-024-02525-2Octopuses and fish caught o