Cö shu Nieの東阪ワンマンツアー<Album Release Tour 2024 "Wage of Guilt">が、9月7日:東京・Zepp DiverCity(TOKYO)、9月21日:大阪・Zepp Osaka Baysideにて開催された。9月4日に配信リリース(CD盤は9月11日発売)された最新アルバム『7 Deadly Guilt』を携えて行われた今回のツアー<Wage of Guilt>。2023年4月に開催されたBillboard Liveツアー<A cöshutic Nie Vol.3 in Billboard Live TOKYO and OSAKA>で