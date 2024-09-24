ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶æÆ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬?°õ¾ÝÅª?¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£À¶¸¶¤Ï¡Ö¿À¸Í²ñµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç½¸¹ç¡ª¡ª¡×¤È³¤ÊÕ¤Ç½÷Í¥¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¼Ö¤¤¤¹¤ËºÂ¤ê¡¢¼ó¸µ¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í¼¾Æ¤±¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¦¥­¥ã¥Ã¥×»Ñ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¸¶¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤ß¡¼¤ó¤ÊÎÉ¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½÷À­¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤­¤è¤¿¤ó¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´ò¤·¤½¤¦¤À¤¾¾Ð¡×¡ÖÍ§Ã£