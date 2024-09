BLACKPINKの「How You Like That」のダンス映像が、YouTubeで再生回数17億回を突破した。24日、YG ENTERTAINMENTによると、BLACKPINKの「How You Like That」のダンス映像は同日午前2時頃にYouTubeで再生回数17億回を突破した。2020年7月6日に公開されてから約4年2ヶ月で、ダンス映像としてはK-POP史上初で最高の記録だ。BLACKPINKは名実共に“YouTubeクイーン”として君臨し、K-POPガールズグループの歴史に大きな足跡を残してい